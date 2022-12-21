В Магнитогорске в 2023 году появятся новые большие автобусы

Машины закупят по поручению губернатора Алексея Текслера

В 2023 году часть маршруток в Магнитогорске Челябинской области заменят автобусами большого класса. Об этом сегодня, 21 декабря, рассказал глава города Сергей Бердников во время итоговой пресс-конференции.

«Принято решение губернатором, и мы сейчас прорабатываем вопрос введения в какой-то части автобусов большой вместимости. На определенных маршрутах это, наверно, целесообразно. Мы такое решение приняли. В следующем году, я думаю, мы эту проблему попробуем решить», — сказал Сергей Бердников.

Глава Магнитогорска не уточнил, какое количество автобусов планируется приобрести.

В настоящее время пассажирский автотранспорт Магнитогорска представлен маршрутными такси. По словам Сергея Бердникова, в работе маршруток встречаются нарушения, в частности аварийность и недисциплинированность водителей.

«Все это имеет место быть. Но глобальных нарушений графика здесь нет. Потому что мы выходим, проверяем, смотрим и все это дело регулируем», — заверил градоначальник.

Напомним, что во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером жители Магнитогорска жаловались, что общественный транспорт в городе ходит не по расписанию. Из-за этого очень трудно уехать вечером с вокзала, когда туда прибывает «Ласточка». На пресс-конференции Сергей Бердников сказал, что «львиная доля подобных фактов не подтверждается».

«Конечно, нарушения графика имеют место. Но поверьте, наши работники достаточно профессиональны и стараются максимально быстро устранить отклонения и придерживаться графика», — заявил мэр.