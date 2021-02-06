До -20 градусов похолодает в Челябинской области

Сегодня днем, 6 февраля, еще будет тепло, но к вечеру температура начнет стремительно падать

В эти выходные погода в Челябинской области испытает южноуральцев на прочность: сегодня, 6 февраля, будет по-весеннему тепло, а в воскресенье в регион вернется настоящая зима. Подробнее о погоде рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Сегодня утром в регионе ожидается −2, +3 градуса, при прояснении похолодает до −6 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки, на дорогах гололедица. Днем потеплеет до −1, +4 градусов. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможен гололед.

Вечером в субботу температура начнет значительно падать и в ночь на 7 февраля опустится до −15, −20 градусов. Синоптики также прогнозируют мокрый снег и гололед. Днем в воскресенье в Челябинской области ожидается −11, −16 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег, гололедица. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске сегодня утром ожидается 0, −2 градуса. Без осадков. Днем потеплеет до +1, +3 градусов. Облачно с прояснением, мокрый снег, дождь. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

К вечеру в субботу также значительно похолодает: в ночь на воскресенье в областном центре похолодает до −15, −17 градусов, днем ожидается до −13, −15 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям позитивных выходных!