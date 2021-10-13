В Магнитогорске установили больше сотни лотков для уличной торговли

Они пойдут на замену устаревших и дополнят места продаж

В город металлургов прибыла очередная партия торговых лотков. Новые нестационарные объекты торговли были подготовлены по поручению мэра Сергея Бердникова, сообщает администрация города. Их устанавливают на торговых маршрутах, где садоводы много лет предлагают свою продукцию горожанам.

Напомним, в этом году горожане пожаловались, что продажа овощей идет с деревянных ящиков и картонных коробок, расположенных прямо на асфальте тротуара. Всего в город металлургов прибыли 125 лотков, 28 из них — в Правобережном районе города, 49 — в Орджоникидзевском и 48 — в Ленинском районе.

«Лотки, конечно, нужны для цивилизованной торговли. Хотелось бы, чтобы люди не торговали с земли, — это негигиенично. Мы всех призываем продавать свою продукцию с установленных городом лотков. Это удобно для продавцов и покупателей и к тому же бесплатно», — прокомментировала глава администрации Ленинского района Магнитогорска Елена Скарлыгина.

Дизайн новых лотков соотносится с видом городских остановочных комплексов. Между тем в Челябинске организовали мини-рынки, где садоводы продают свои овощи и фрукты.