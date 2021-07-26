В Магнитогорске на гостевом маршруте работает стихийный рынок

На одной из главных улиц города торгуют с деревянных ящиков, жители жалуются на беспорядок

Жители Магнитогорска обратились в мэрию с вопросом организации торговли на одном из самых крупных перекрестков города. Магнитогорцев взволновало благоустройство: после торговли на тротуаре и возле ближайшего рынка остаются картонные коробки и ящики, мусор. Об этом они написали в официальной группе администрации города соцсети «ВКонтакте». От чиновников пришел ответ, из которого следует, что, пока мусор благополучно разлетается по округе, в Правобережной администрации города разрабатывают дизайн торговых лотков.

В Магнитогорске на пересечении улиц Карла Маркса и Завенягина много лет идет торговля. Перекресток является одной из главных точек гостевого маршрута: близ крупного разъезда расположились торгово-развлекательные комплексы, фитнес-центр, офисы, аптеки. На пешеходном переходе вдоль улицы Карла Маркса расположились торговые лотки с продуктами и товарами собственного производства.

На прилавках под козырьками соседствуют плоды садово-огородных работ, вязаные носки и варежки, молочная продукция, березовые веники и саженцы. Когда предложения становится слишком много, лотков на всех не хватает, и торговля продолжается прямо с земли. К окончанию дня деревянные ящики и картонные коробки остаются на тротуаре. Это и возмущает жителей микрорайона.

«Ряд торговцев по Карла Маркса стоят на ящиках, на земле. Что, нельзя здесь поставить торговые бесплатные ларьки, и не так, как вы сделали пару лет назад», — написал один из жителей на странице мэрии.

В мэрии ответили на возмущения горожан. Так, осенью следующего года начнется реконструкция старого рынка «Ярмарка „Станичная“» по улице Завенягина. От этого рынка и «вырастают», словно щупальца, ряды с ящиками и коробками на асфальте. А в администрации Правобережного района со стороны пешеходного тротуара еще только разрабатывается проект современных торговых лотков.

«По информации сотрудников администрации Правобережного района, в целях улучшения организации торговых мест в районе пешеходного тротуара с северной стороны ТГ „Мост-2“ разрабатывается проект торговых лотков современного дизайна для их изготовления», — написали представители администрации в соцсетях.

В Челябинске также ведется борьба со стихийными рынками и незаконными киосками.