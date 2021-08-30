Для челябинских садоводов организуют мини-рынки для продажи овощей и фруктов

Глава города Наталья Котова поручила определить места для легальной торговли сезонными продуктами

Этой осенью в Челябинске организуют мини-рынки, где садоводы смогут продавать свои овощи и фрукты. Подготовить места для торговли чиновникам поручила глава города Наталья Котова на аппаратном совещании.

«Мы ежегодно с вами делали площадки, на которых организовывали такие мини-рынки для реализации садовой продукции. Поэтому просьба подключиться для того, чтобы определить эти места, где садоводы могли бы реализовывать свою продукцию», — поручила мэр главам районов и ответственным чиновникам.

По словам Натальи Котовой, в городе продолжают выявлять места несанкционированной торговли: пенсионеры в самых разных местах предлагают свою продукцию, поэтому лучше всего организовать специальные мини-рынки.

В прошлом году на площади Революции в Челябинске открыли сезонную ярмарку, где сельхозпроизводители продавали свои овощи и фрукты. Также там можно было найти товары народного потребления и сладости.