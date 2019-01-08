/ В Магнитогорске мужчина стрелял по прохожим из аэрозольного пистолета

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника благодаря помощи местных жителей.

В Магнитогорске, благодаря помощи неравнодушных жителей города, удалось задержать мужчину, который стрелял по прохожим из аэрозольного пистолета. Происшествие случилось в понедельник, 7 января, возле торгового центра «Мост-1» на проспекте Карла Маркса.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, сотрудники подразделения получили сообщение из дежурной части о том, что неизвестный мужчина угрожает применить оружие.

Незамедлительно прибыв на место происшествия бойцы Росгвардии обнаружили гражданина, которого удерживал на земле проходивший мимо неравнодушный местный житель. Установлено, что некоторое время назад, мужчина передвигался по прилегающей к торговому центру территории и производил выстрелы из аэрозольного пистолета «Удар М2» в сторону прохожих. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Задержанным оказался ранее судимый 34-летний житель Магнитогорска. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.