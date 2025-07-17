В Магнитогорске представили четвертую очередь проекта городского курорта «Притяжение»

Здесь появится семейный развлекательный центр, термальный комплекс и академия хоккея

Вчера, 16 июля, президент РФ Владимир Путин посетил уникальный городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске. Инициатор и главный инвестор этого проекта Виктор Рашников представил главе государства план строительства четвертой очереди проекта. На территории парка появятся семейный развлекательный центр, термальный комплекс и академия хоккея, сообщает пресс-служба ММК.

На сегодняшний день «Притяжение» — это крупнейшее мультиформатное парковое пространство площадью 400 гектаров, созданное по инициативе и при основном финансировании Виктора Рашникова, председателя совета директоров ПАО «ММК». Строительство, начатое в 2021 году, уже охватило более 200 гектаров.

В настоящее время реализуется четвертая очередь проекта, включающая новый семейный развлекательный центр площадью 10 000 кв. м с уникальным для России оборудованием. Недавно открылись скейт-парк и трассы для тюбинга. В ближайшее время планируется открытие термального комплекса, а также ведется строительство Академии хоккея. Вскоре начнется возведение жилого квартала на границе с парком.

На территории курорта уже функционируют спортивная зона, роллер-парк, детские площадки, пешеходный бульвар, обзорный холм со всесезонными трассами для горных лыж, протяженная сеть пешеходных и велосипедных дорожек (40 км), озеро с каскадными водопадами и видовым мостом, а также самый большой в России светомузыкальный фонтан. Миллионы посетителей уже оценили «Притяжение».

Визит президента должен придать проекту дополнительный импульс к развитию и повысить его узнаваемость на федеральном уровне. Отметим, что в рамках визита в Магнитогорск Владимир Путин посетил ММК, пообщавшись с сотрудниками предприятия. Также главе государства показали новую коксовую батарею Магнитогорского металлургического комбината. Запуск этого современного объекта состоялся год назад. Владимир Путин также обсудил с Алексеем Текслером вопрос строительства нового аэропорта в Магнитогорске.