В Челябинской области отремонтируют дорогу по просьбам местных жителей

На трассе Фершампенуаз — Париж проложат асфальт до конца весны

На юге Челябинской области жители добились ремонта двух участков дороги Фершампенуаз — Париж. Трасса регионального значения была отремонтирована несколько лет назад, но два участка остались неасфальтированными. Жители обратились в региональный Миндортранс с просьбой провести проверку и ремонт. По данным ведомства, выравнивающий слой асфальтобетона на проблемных участках уложат уже в конце мая.

Всю весну автомобилисты из Нагайбакского района рассказывали в социальных сетях о ямах и ухабах, оставшихся после ремонта дороги Фершампенуаз — Париж. Автодорога регионального значения была отремонтирована в два этапа еще несколько лет назад. Но проблемными остались два участка, которые с каждым годом становились все более небезопасными. На просьбы жителей отреагировали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Сначала в ведомстве организовали проверку дорожного полотна и участков, которые не вошли в реконструкцию.

«По результатам проверки решено было сначала провести ямочный ремонт, который позволит содержать участки в проезжем состоянии до проведения капитального ремонта», — пояснили в министерстве итоги выезда комиссии на объект.

Однако жители остались недовольны ямочным ремонтом.

«Расковыряли ямки для виду и через каждые два дня закапывают по одной ямке в день. Но самое смешное то, что каток каждый раз приезжает на те же самые два участка автодороги. Ждет два-три часа, ему поступает звонок о том, что нет асфальта, и он уезжает. Делают вид, что производят ямочный ремонт. Местами закопали ямки, и эти же заплатки там крошатся, многие водители уже видели», — рассказал один из автомобилистов.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Первому областному информационному агентству рассказали, что капитальный ремонт двух участков пройдет уже в мае. Подрядчик — компания «УралСервисГрупп» — завершит укладку выравнивающего слоя асфальта до конца мая.

Ранее в планах окончание работ значилось в конце июня, но по просьбам местных жителей сроки сдвинули на месяц раньше.