В Магнитогорске открылся центр адаптации иностранных граждан

Мигрантов посвятят в законодательство РФ и помогут понять местные традиции

В Магнитогорске открылось представительство Центра культурной адаптации иностранных граждан Челябинской области. Там их ждет правовое просвещение и культурная адаптация, сообщили в пресс-службе организации.

«Магнитогорск — крупный промышленный и культурный центр, где проживает и работает значительное количество мигрантов. Наша задача — помочь им узнать важные аспекты законодательства РФ и успешно интегрироваться», — отметил директор Центра социокультурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области Михаил Подобед.

Мигрантов будут посвящать в законодательство России, рассказывать о миграционных правилах и трудовых правах, помогут с пониманием местных традиций. Также представительство сотрудничает с вузами и работодателями, лекции будут читать в МГТУ имени Носова.

Ранее писали, что в Магнитогорске пошел семинар по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. Там анонсировали активизацию работы по адаптации мигрантов ради межнационального спокойствия в Челябинской области. Также сообщили, что для сохранения межнациональной стабильности практики регионов будут масштабировать на другие субъекты.



