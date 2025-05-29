Власти регионов Урала сегодня сталкиваются с новыми вызовами в миграционной сфере

Как отвечать на них, обсуждали сегодня на межрегиональном совещании в Магнитогорске

Лучшие практики регионов по сохранению межнациональной стабильности будут масштабировать на другие субъекты, об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на семинаре-совещании в Магнитогорске.

Он озвучил главные проблемы, связанные с мигрантами на Урале. Это, с одной стороны, серьезное информационное воздействие, когда любой момент ссоры, конфликта (криминального или бытового), в который вовлечены люди разных национальностей, используется для дестабилизации внутриполитической ситуации и для снижения уровня поддержки СВО.

Второй момент — миграционное давление. Его, по словам Игоря Баринова, испытывают в той или иной степени все регионы. Но больше те, где наблюдается достаточно высокая бюджетная обеспеченность, высокий уровень доходов, есть «много строек, объектов ЖКХ и так далее, куда как раз и стремятся попасть рабочие-мигранты».

Способы противостоять новым вызовам обсудили сегодня. Договорились, что регионы будут обмениваться опытом.

«Есть позитивный опыт в разных регионах. Договорились о том, что лучшие практики будут масштабировать для других субъектов и пытаться сохранить межнациональный мир и согласие в Уральском федеральном округе. Совместными усилиями — органов власти на местах, федеральных органов власти, общественных организаций, правоохранительного блока — удастся это сделать», — выразил уверенность руководитель ФАДН.