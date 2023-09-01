Центр опережающей профподготовки появился в Челябинске

Новая структура будет координировать взаимодействие работодателей и СПО

В Челябинске 1 сентября открыли региональный центр опережающей профподготовки. Это еще одна грань большого проекта «Профессионалитет», который помогает готовить рабочие кадры для нужд предприятий различного профиля. Центр будет аккумулировать запросы работодателей и формировать социальный заказ на подготовку и переподготовку работников разных профессий в системе среднего профессионального образования.

Центр опережающей профессиональной подготовки открыт на базе образовательного комплекса «Смена» на улице Степана Разина, 8. Здесь оборудованы современные компьютерные классы, лектории, коворкинг-зона для проектной деятельности и другие площадки. Ожидается, что каждый год помощь центра будут получать около четырех тысяч южноуральцев. Школьники смогут пройти профориентационное тестирование и профессиональные пробы, а взрослые граждане — получить консультацию по построению индивидуального плана обучения с целью дальнейшего трудоустройства.

«Челябинская область имеет мощную систему среднего профессионального образования. Количество колледжей, вошедших в программу „Профессионалитет“, сегодня самое большое по Российской Федерации. Центр опережающей профподготовки станет инструментом взаимодействия учреждений СПО и предприятий региона», — поясняет первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам Гехт, многие предприятия уже осознали важность участия в программах подготовки кадров и готовы вкладывать деньги в образование. Не остаются в стороне и власти региона. В этом году по инициативе губернатора Алексея Текслера в ссузах Челябинской области открыты 500 дополнительных мест по направлениям «Машиностроение» и «Металлургия», где студенты смогут учиться за деньги области. Кроме того, ведутся переговоры с Союзом промышленников и предпринимателей региона о запуске региональной программы «Профессионалитет».

Также по предложению губернатора каждому техникуму и колледжу сейчас стараются найти опорное предприятие, на котором студенты смогут не только проходить практику, но и решать реальные экономические задачи, стоящие перед бизнесом. Сотрудничество, считают в правительстве области, должно быть выгодным всем сторонам. Уже сегодня на открытии центра были подписаны первые соглашения о сотрудничестве между техникумами и работодателями региона, в том числе с мелким бизнесом.

Заместитель министра образования Челябинской области Виталий Литке считает, что центр опережающей подготовки также должен заняться переподготовкой преподавателей самих ссузов. Уже достигнута договоренность, что к этой работе подключатся преподаватели местных вузов.

«В названии нашего центра есть слово „опережающей“ профподготовки. Это значит, мы будем прогнозировать ситуацию наперед и готовить рабочие кадры, спрос на которые появится завтра», — говорит директор центра опережающей профессиональной подготовки Валентин Гутников.

К примеру, уже сейчас в регионе идет обучение по программам разработки виртуальной и дополненной реальности, по эксплуатации беспилотников и IT.

Также 1 сентября в Челябинской области были открыты четыре новых образовательных кластера программы «Профессионалитет» по направлениям «Машиностроение», «Металлургия», «Строительство» и «Радиоэлектроника».