В Магнитогорске неврологи вытащили с того света неперспективного пациента

После остановки сердца за Андрея Фролова месяц дышал аппарат ИВЛ

27-летний житель Магнитогорска попал в аварию и около месяца пролежал в коме. Работу сердца и легких все это время поддерживали аппаратура и медикаменты. Чаще всего пациенты не выбираются из таких состояний, но врачи городской больницы № 3 смогли вернуть парня к жизни.

«Челябинские медики предупредили, что брат вряд ли выживет. А если выживет, то останется глубоким инвалидом. Но случилось чудо. К Андрею все стало постепенно возвращаться. Помог его характер и то, что родные и друзья были рядом. Но в первую очередь мы благодарны медицинскому персоналу», — рассказывает сестра пациента Мария Тадич.

За жизнь молодого человека боролись медики из отделения неврологии, а также реанимации и интенсивной терапии. Пациента удалось не просто вывести из комы, врачи восстановили работу головного мозга. Андрею пришлось заново учиться сидеть, вставать, держать ложку, читать и писать печатными буквами. С пациентом каждый день занимались доктора, медсестры, санитары и массажисты.

«Мы очень довольны результатом. Пациент вышел из комы, появились реакции на боль, звук, появились первые движения конечностями, пусть и в пределах кровати. Андрей оказался настоящим бойцом, ведь желание пациента выздороветь — это половина успеха. Пациент с небольшим дефицитом и большим безразличием к себе всегда проиграет тому, кто находится в худшем состоянии, но карабкается, стремится к жизни. У таких больных и прогноз лучше, и динамика выздоровления ярче», — говорит заведующая отделением неврологии городской больницы № 3 Ирина Черноусова.

Пациента выписали из больницы, но впереди у него реабилитация.

Между тем кардиохирурги из Челябинска подарили вторую жизнь дальнобойщику из Копейска. Юрий Калабин едва не умер за несколько недель до своего 55‑летия.

Ранее медики ЧОКБ помогли гражданину Ирака, который прилетел на Южный Урал укрощать свой сахарный диабет. Челябинские врачи установили мужчине инсулиновую помпу.

