В Магнитогорске квартиры затопило во время капремонта крыши

Завершить работы, которые затянулись на 10 месяцев, подрядчик планирует до конца июня

В доме № 3 на улице Корсикова в Магнитогорске квартиры верхних этажей залило водой во время проведения капитального ремонта крыши. Из-за этого у людей пострадала техника и мебель. В фонде регоператора капремонта домов Челябинской области сообщили, что компенсировать ущерб собственникам квартир, где были протечки, должен подрядчик, выполняющий ремонт крыши.

«Очень просим Вас разобраться, помочь, посодействовать в нашей непростой ситуации. У нас единственное жилье, идти нам некуда. Наш дом по улице Корсикова, дом № 3, в Магнитогорске уже почти 10 месяцев в результате капитального ремонта находится без крыши. Мы уже боимся, что на нас скоро просто рухнет потолок, не говоря уже о том, что все в квартире (мебель, некоторая техника) испорчены», — рассказала в сообществе «Текслер, помоги» в соцсетях жительница дома Татьяна Коровкина.

В фонде регоператора объяснили, что во время работ было принято решение заменить шиферное покрытие, изначально предусмотренное проектной документацией, на более современное и надежное — металлическое с полимерным покрытием. Именно из-за этого затянулся срок проведения работ. Завершить ремонт крыши планируют до конца июня.

«В полном объеме уже завершены демонтажные работы на кровле. Заканчиваются работы по замене деревянных конструкций каркаса, устройство контробрешетки с антиконденсатной пленкой, устройство сплошной и разряженной обрешетки, завершается устройство утепления чердачного перекрытия. На объекты завезли стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием. По данным подрядной организации, до 15 июня на дом будет организована поставка профлиста, до 30 июня подрядная организация обязуется работы по капитальному ремонту крыши завершить», — ответили ИА «Первое областное» в фонде регоператора.

По условиям контракта с региональным оператором подрядчик обязан компенсировать за свой счет весь ущерб, нанесенный собственникам в ходе работ по капитальному ремонту дома. Подрядчик не получит оплату за выполненные работы, пока не возместит потерпевшим ущерб за свой счет.

Жители другого дома в Магнитогорске — по адресу Карла Маркса, 191 — также жалуются на потоп. Подъезд жилого дома залило водой во время сильного дождя. В фонде регоператора уточнили, что по этому адресу капремонт не проводится.