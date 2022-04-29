Жителям Магнитогорска бесплатно раздадут 10 тысяч саженцев деревьев

«Зеленая акция» пройдет на парковке за ареной «Металлург»

В Магнитогорске в пятницу, 29 апреля, жителей приглашают на бесплатную раздачу саженцев в рамках экологической акции. Организаторы предлагают всем желающим около 10 тысяч саженцев ели, сосны, сирени, кедра, ясеня, клена и рябины. Мероприятие пройдет с 16 до 18 часов на парковке за ареной «Металлург», сообщает пресс-служба города.

«Это бесплатная раздача саженцев жителям города с целью озеленения и улучшения экологии Магнитогорска. При помощи добровольцев будет организовано движение потока людей, где каждый желающий сможет получить росток», — рассказали организаторы.

Даже бывалые дачники порой задаются вопросом, так ли они все делают на своем участке, — что уж говорить о тех, кто только приобщается к земельным работам. О том, как посадить саженцы, чтобы растения прижились и дали хороший урожай, ИА «Первое областное» рассказал хозяин Саргазинского питомника саженцев «УралСад» Анатолий Попов.