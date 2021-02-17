«Катюша» из Нагайбака помогает встать на ноги особым детям

Благодаря уникальному проекту они учатся кататься на коньках, плавают и занимаются гимнастикой

В Нагайбакском районе уже несколько лет действует центр развития семьи и детей «Сирена», он позволяет детям с инвалидностью заниматься спортом и осваиваться в обществе. Полгода центр реализует проект «Добрые сердца: адаптивная физическая культура». Несколько раз в неделю подростки с ограниченными возможностями здоровья учатся ездить на коньках, плавать, занимаются гимнастикой. В этом году центр расширил свои возможности и начал выезжать в Магнитогорск.

В Нагайбакском районе 83 ребенка-инвалида, большинство из них нуждаются в адаптивной физической культуре. При поддержке Фонда президентских грантов центр «Сирена» внедрил уникальный проект — адресную помощь каждому ребенку в соответствии с его возможностями.

Пока в проекте участвуют дети из Фершампенуаза. На занятия с тренером в местный бассейн и на каток приходят 5–6 детей. Некоторые подростки за три зимних месяца уже научились стоять и кататься на коньках. Десятилетний Саид пришел на тренировку впервые. Тренер Олег Пьячев учит мальчика надевать варежки: «большой пальчик в свое место, резиночку под рукав». Мальчику страшно стоять на тонком лезвии: ноги разъезжаются и совсем не слушаются. Для сохранения равновесия тренер ставит перед Саидом стул. Другие мальчишки помогают новичку и пытаются прокатить его на стуле «с ветерком». Саид заливисто смеется.

Девятилетний Родион страдает синдромом Веста, у мальчика проблемы с координацией, зрением, ментальные нарушения. Три раза в неделю Родион занимается с тренером в бассейне и на катке.

«Мы ходим на занятия полгода. Для нас это единственная возможность вывести ребенка в общество, он не играет с детьми, но очень им радуется. Чувствуется прогресс в развитии: Родион стал разговаривать, запоминает имена, перестал бояться шума, скопления людей, воды. Воду вообще просто полюбил, теперь пытается дома мыть посуду, пол», — рассказывает мама Родиона Татьяна Егорова.

С начала зимнего сезона Родион учится кататься по льду с помощью специального устройства «Катюша». Это вертикализатор, который дает возможность детям с ограниченными возможностями или научиться держать равновесие, или восстановить способность его держать. Название появилось спонтанно, так установку окрестил один инструктор за способность катиться. Коньки для льда «Катюша» появились в центре «Сирена» благодаря Фонду президентских грантов.

«Наш центр начал свою работу как кластер внешкольной деятельности для детей: мы проводим обучающие занятия, мастер-классы, развивающие игры. Постепенно выстроилась параллельная работа с детьми-инвалидами. Два года назад благодаря президентскому гранту мы реализовали программу Психолого-педагогической помощи семьям с детьми-инвалидами. Полгода назад мы взяли второй грант по адаптивной физической культуре. Наши педагоги проходят специальное обучение, в ноябре мы привезли в район „Катюшу“. Но не все семьи района могут позволить себе выезжать на каток в Фершампенуаз. Чтобы наша „Катюша“ не простаивала, мы решили вывозить ее в Магнитогорск. Там в день на ней проходят занятия около 20 детей», — рассказывает директор центра и идейный вдохновитель Динара Бикжанова.

В Магнитогорске центр сотрудничает с сообществом «Особые детки». Волонтеры центра и тренеры ставят на «Катюшу» ребят, прикованных к инвалидной коляске. Для некоторых из них коньки «Катюша» — это единственная возможность вертикализироваться и самостоятельно передвигаться по льду.

«С „Катюшей“ занимаются очень тяжелые дети со сложным комплексом диагнозов. Тех, кто может самостоятельно ходить, тренеры учат кататься на обычных коньках. Благодаря таким занятиям родители наших детей сами встали на коньки. Ребятам очень нравится. Этот центр — просто находка для нас», — комментирует волонтер центра и мама особого ребенка из Магнитогорска Анна Резепкина.

Тем временем руководитель «Сирены» Динара Бикжанова работает над проблемой доступности занятий для детей из отдаленных деревень района.

«Районные власти пообещали нам автобус, чтобы мы могли собрать из разных поселков детей и их родителей на занятия в бассейн и каток в Фершампенуазе», — рассказывает Динара Бикжанова.

По словам руководителя центра, большинство семей не имеет возможности приезжать несколько раз в неделю, для них это большие расходы.

«Этот центр — уникальный для нашего района. С руководителем Динарой Бикжановой обсуждали проблему подвоза детей из отдаленных населенных пунктов. Центру нужен автобус. Пытаемся поднять вопрос через профильные министерства, ищем меценатов и инвесторов. С центром у нас партнерские отношения. Ребята бесплатно посещают муниципальный каток, бассейн, берут коньки, приходят на занятия дома творчества», — прокомментировал глава района Иван Сурменев.

В планах у «Сирены» — обучить в ближайшие недели тренера методике по занятиям с тренажером Йоханна Гросса, который также направлен на работу опорно-двигательного аппарата. Тренажер скоро появится в центре.