В Магнитогорске благоустраивают два новых сквера

Работы по обновлению мест отдыха завершат в 2022 году

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В Магнитогорске в этом году преобразятся сквер Трех поколений и сквер имени П. И. Чайковского. Сегодня работы на обеих территориях идут полным ходом. В левобережном сквере имени знаменитого композитора уже положили новое асфальтовое покрытие и приступили к монтажу ступеней, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В настоящий момент производятся укладка асфальтобетонных дорожек, установка барьерного камня, позднее приступим к установке урн и лавочек и монтажу освещения», — рассказал о текущих работах директор МКУ «Управление капитального строительства» Антон Хватков.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Челябинской области с 2017 года. Благодаря ей в Магнитогорске благоустроили бульвар «Огни Магнитки», парк у Вечного огня и набережную, Экологический парк и сквер Победы, а также парк «Южный».

В этом году жители Магнитогорска выбирают из следующих скверов: «Школьный», «Молодежный», «Театральный» и Ветеранов Магнитки.

Всего в Челябинской области в 2022 году благоустроят 125 парков, скверов и набережных, а также 140 дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сколько территорий и какие объекты преобразятся в следующем году, южноуральцы могут решить во время голосования на платформе 74.gorodsreda.ru.

Жители Челябинской области могут активным голосованием за объекты благоустройства принести своим муниципалитетам несколько миллионов рублей в 2023 году. Решение об увеличении премиального фонда принято губернатором Алексеем Текслером.

