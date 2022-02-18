В Магнитогорске в 2022 году благоустроят пять скверов и парк

Часть из них обновят по просьбам жителей

В 2022 году в Магнитогорске благоустроят пять скверов и один парк. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обновят скверы имени П. И. Чайковского и «Трех поколений». Также планируется выполнить благоустройство сквера имени И. Х. Ромазана, сквера «Памяти Первостроителей», сквера имени космонавта П. Р. Поповича, территории парка «Южный», сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Работы по благоустройству начнутся при наступлении плюсовых температур. В парке «Южный» работы начались еще в 2021 году, здесь было устроено освещение, велосипедные и пешеходные дорожки, скамейки и урны, а также площадки для проведения массовых мероприятий.

Сквер Трех поколений и сквер имени П. И. Чайковского обновят по результатам рейтингового голосования.

«На текущий год у нас более амбициозные планы. Ежегодно мы реализуем именно те направления, которые нам подсказывают жители города. Все меньше безразличных и все больше тех, кому хочется участвовать в формировании направлений, которые мы будем воплощать», — прокомментировал мэр города Сергей Бердников.

Сейчас в городе идет обсуждение проектов благоустройства на 2023 год.