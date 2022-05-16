Голосование за объекты благоустройства принесет городам Южного Урала 62 миллиона

Деньги будут выделены из областного бюджета самым активным муниципалитетам

Жители Челябинской области могут активным голосованием за объекты благоустройства принести своим муниципалитетам несколько миллионов рублей в 2023 году. Решение об увеличении премиального фонда принято губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба главы региона.



Фонд за активное голосование по выбору объектов благоустройства в 2023 году увеличен до 62 миллионов рублей. У желающих преобразить свои города и районы южноуральцев осталось две недели, чтобы заявить о своих предпочтениях через портал госуслуг или на сайте «За городскую среду». Онлайн-голосование, напомним, проходит с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в этом году выделено три группы муниципалитетов. В первой — Челябинск и Магнитогорск. Какой-то из крупнейших городов области получит 20 миллионов на благоустройство — при условии, что в голосовании примут участие не менее 20 процентов жителей от 14 лет и старше.

Во вторую группу входят все городские округа региона, три победителя получат 10, 7 и 4 миллиона рублей в зависимости от места. Такие же премии предусмотрены для победителей третьей группы, включающей все муниципальные районы области.