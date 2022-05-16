Жители Челябинской области могут активным голосованием за объекты благоустройства принести своим муниципалитетам несколько миллионов рублей в 2023 году. Решение об увеличении премиального фонда принято губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба главы региона.
Фонд за активное голосование по выбору объектов благоустройства в 2023 году увеличен до 62 миллионов рублей. У желающих преобразить свои города и районы южноуральцев осталось две недели, чтобы заявить о своих предпочтениях через портал госуслуг или на сайте «За городскую среду». Онлайн-голосование, напомним, проходит с 15 апреля по 30 мая 2022 года.
Как сообщает пресс-служба губернатора, в этом году выделено три группы муниципалитетов. В первой — Челябинск и Магнитогорск. Какой-то из крупнейших городов области получит 20 миллионов на благоустройство — при условии, что в голосовании примут участие не менее 20 процентов жителей от 14 лет и старше.
Во вторую группу входят все городские округа региона, три победителя получат 10, 7 и 4 миллиона рублей в зависимости от места. Такие же премии предусмотрены для победителей третьей группы, включающей все муниципальные районы области.