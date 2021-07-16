В Магнитогорске Алексей Текслер оценил благоустройство в парке у Вечного огня

Реконструкция места отдыха проводится по национальному проекту

Алексей Текслер 16 июля продолжает изучать объекты благоустройства в Магнитогорске. На очереди парк и новая набережная, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Парк у Вечного огня в Правобережном районе Магнитогорска был заложен в 1970-х годах. Свое современное название он получил в 2012 году, до того назывался парком Победы. Его реконструкция, как напомнил глава города Сергей Бердников, началась в 2017 году.

На сегодня парк разделен на несколько зон, укомплектован, благоустроен. Прибрежная зона реки Урал — его логичное продолжение.

Ранее в интервью ИА «Первое областное» Сергей Бердников рассказывал о планах по дальнейшему благоустройству набережной. Этим летом они начали претворяться в жизнь: на берегу Урала появилась зона отдыха с навесом и мангалом, пункт проката, будут установлены понтоны, зонты и система современных светильников.

На тропинках, вписанных в рельеф берега, укладывают террасную доску. Таким образом классическая каменная набережная на границе парка переходит в экотропу, по сторонам которой сохранили все деревья и кусты. Длиной тропа, по словам Бердникова, будет около километра. Сейчас она еще не проложена до конца, но горожане уже оценили новшество.

«Я каждый день сюда хожу, мне очень нравится. Когда одна, когда с внуками», — рассказала губернатору пенсионерка Нина Яковлевна.

«Я с пиететом отношусь к набережным. Современная урбанистика требует больше пешеходных зон. Здесь удивительное ощущение, когда из центра города вдруг перешагиваешь в лес, на природу»,— одобрил нововведение Алексей Текслер.

Напомним, работы по благоустройству набережной в парке у Вечного огня ведутся по национальному проекту. В прошлом году территория стала одним из лидеров рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».