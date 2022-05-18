В Магнитогорске 19 мая откроют новый полигон для твердых коммунальных отходов

Мощность нового объекта — 175 тысяч тонн мусора в год

В Законодательном собрании области обсудили вопросы экологии землепользования на заседании профильного комитета в среду, 18 мая. Одним из докладчиков выступил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. Он рассказал о планах на 2022—2023 годы и анонсировал открытие нового мусорного полигона в Магнитогорске на завтра, 19 мая. Объект, напомним, возводился вместе с мусоросортировочным комплексом.

Магнитогорский кластер обслуживает 10 муниципалитетов и 700 тысяч жителей Челябинской области. Строительство полигона ТБО шло параллельно с возведением мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тысяч тонн мусора в год. Полигон рассчитан на захоронение 175 тысяч тонн отходов в год. Это весь объем ТКО Магнитогорского кластера.

«Завтра полигон открывается пока для „промки“. В конце месяца будут сдавать тариф, и с июня начинаем принимать ТКО», — пояснил министр Сергей Лихачев.

Левобережная свалка под Магнитогорском, которая дает более 8 процентов выбросов, будет ликвидирована по федеральной программе «Чистый воздух». Работы по рекультивации начнутся в 2023 году. Напомним, ранее сроки по рекультивации были — начало 2024 года.

Осенью 2020 года Минприроды России продлило срок эксплуатации свалки до 2023 года. Тогда же в областном Минэкологии отмечали, что эксплуатация полигона закончится не позднее 2021 года. Затем начнется рекультивация объекта. Отходы будут отправляться на новый полигон, где предусмотрены мусоросортировка и утилизация.