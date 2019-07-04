В Челябинской области высадили более 15 миллионов саженцев деревьев в рамках реализации национального проекта «Экология». Весенние лесовосстановительные работы были завершены, специалисты проверили качество посадочного материала и выполненных работ. Лесниками была проведена посадка на территории 1 982,9 гектара, хотя планировались работы на 1 981,3 гектара.
«Результаты технической приемки показали, что весенняя посадка леса проведена в лучшие агротехнические сроки, что обеспечит высокую приживаемость лесных культур», — подчеркнул начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.
Мероприятия по восстановлению лесов в рамках нацпроектра «Экология» будут проходить до конца октября.
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