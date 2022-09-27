В Ленинском районе Челябинска перекроют движение на двух перекрестках

На улице Дзержинского будут ремонтировать трамвайные пути

В Челябинске из-за ремонта перекроют движение через трамвайные пути на пересечении улицы Дзержинского с улицами Латвийской и Многостаночников, сообщили сегодня, 27 сентября, в администрации города.



На пересечении улиц Дзержинского и Латвийской движение транспорта будет прекращено с 22 часов 30 сентября до 6 часов 10 октября.



На пересечении улиц Дзержинского и Многостаночников — с 22 часов 21 октября до 6 часов 10 ноября.





В мэрии попросили водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.



Напомним, что этой осенью в Ленинском районе Челябинска капитально ремонтируют трамвайные пути на улицах Дзержинского, Новороссийской и Рождественского. Из-за этого в городе на полтора месяца изменили маршруты трамваев.