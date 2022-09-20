В Челябинске на полтора месяца изменят маршруты трех трамваев из‑за ремонта путей

Работы проведут в Ленинском районе

В Челябинске до 10 ноября закрывают движение трамваев № 12, 18 и 22 на участке от кольца «Харлова» до кольца «Чистопольская». Это связано с ремонтом путей на улице Новороссийской от Гагарина до Многостаночников, сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

На этот период маршрут трамвая № 12 отменяется. Трамваи № 18 и 22 будут курсировать до кольца «Харлова».

«Движение трамвая-челнока по улице Дзержинского будет организовано от остановки „Поселок Первый Плановый“ до остановки „Завод „Электромашина“ в обе стороны по северному пути (со всеми промежуточными остановками)», — сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Напомним, в Челябинске за 2022—2023 годы обновят 19 участков трамвайных путей. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона подробно объяснили, где проложат новые рельсы и заменят стрелки.