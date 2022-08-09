В Челябинске капитально отремонтируют трамвайные пути на трех улицах до ноября 2022 года

Более 5 километров рельсов обновят в Ленинском и в Тракторозаводском районах

К ноябрю 2022 года в Челябинске капитально отремонтируют более 5 км трамвайных путей на трех улицах: Дзержинского, Новороссийской и Рождественского, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок».

На участке ул. Новороссийской от ул. Машиностроителей до разворотного кольца у завода «Сигнал», а также на ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников и на ул. Рождественского от Копейского шоссе до Меридиана полностью заменят рельсошпальную решетку, балласт и другие элементы.

Ремонт сделают по технологии бесстыкового пути: рельсы сварят между собой алюминотермитной сваркой. Кроме того, рельсы будут укладывать на железобетонные шпалы. Как отметили в пресс-службе организатора перевозок, это делается для комфорта пассажиров и продления срока службы новых трамваев, которые закупил город.

Помимо путей в Челябинске также отремонтируют два автомобильных переезда: один на пересечении ул. Косарева и пр. Победы, второй на пересечении Копейского шоссе и ул. Гагарина.

Исполнителем работ выбрано ООО «ЧелябГЭТ». Цена контракта — 500 млн рублей. Ремонт должен быть завершен до 10 ноября 2022 года.

Добавим, что общая протяженность трамвайных путей в Челябинске составляет 148 км.

В конце минувшей недели бесстыковой трамвайный путь сваривали на ул. Цвиллинга. Из-за этого на выходные меняли схему движения трамваев.