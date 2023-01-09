В Кыштыме в морозы из‑за аварии остались без тепла многоквартирные дома

Неполадки на теплосетях оперативно устранили

В Кыштыме накануне около 23 часов из-за неполадок на теплоносителе без отопления остались жители многоэтажек, а также два детских сада. Аварийные бригады работали ночью, к утру подачу тепла возобновили, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации округа.

«Детские сады, их два в данном районе, утром принимали детей, теплоснабжение в штатном режиме, в зданиях нормативная температура», — пояснили в пресс-службе администрации Кыштымского городского округа.

Утром 9 января на контроле оставались три дома, где сотрудники управляющих компаний перезапускали стояки и устраняли локальные неполадки.

Напомним, утром 9 января из-за морозов отменили занятия в школах. Также в связи с непогодой отменили несколько автобусных рейсов.