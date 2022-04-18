В Кыштыме определили объекты благоустройства по инициативам жителей в 2022 году

Общая сумма финансирования — почти 17 млн рублей

В Кыштыме выбрали победителей конкурсного отбора проектов благоустройства по инициативам жителей, сообщили в городской администрации. Из 27 поступивших проектов выбрано 12. Из областного бюджета на их реализацию выделено 16,8 млн рублей.

В числе выбранных объектов — знаковый для города пляж на Верхне-Кыштымском пруду.

«Уже назрела необходимость приведения в порядок этого пляжа. По сути на территории города он единственный. Конечно, озер вокруг много, но не у всех есть возможность выбраться отдохнуть за пределы Кыштыма. Имеющиеся конструкции и элементы устарели — надо заменить»,— отметил автор проекта, председатель уличного комитета Юрий Власов.

Также будет приведен в порядок родник на улице Калинина — популярный у горожан источник ключевой воды. Территория вокруг него, по мнению кыштымцев, требует благоустройства.

В числе других объектов Кыштыма, которые в этом году будут обустроены или отремонтированы за счет областного бюджета, — спортивный клуб «Сакура», территории и здания нескольких школ, детских садов, а также тротуары и парковки.

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