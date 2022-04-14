В Миассе определили проекты благоустройства по инициативам жителей

Администрация отремонтирует дворы в городе и приведет в порядок мемориал

В администрации Миасса рассказали о 19 запланированных проектах благоустройства, за которые голосовали жители города. До конца 2022 года в городе благоустроят дворы, отреставрируют мемориал у ДК Горняк и приведут в порядок местный стадион, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Победителем голосования в рамках программы «Инициативное бюджетирование» среди жителей Миасса стал мемориал в районе ДК Горняк, кроме него отреставрируют и памятник «Народу победителю, Народу созидателю».





До конца года власти приведут в порядок несколько спортивных объектов: поле для мини-футбола «Атлян», Стадион «Труд» и хоккейную коробку у школы № 9.

Особое внимание уделили городским дворам, администрация планирует благоустроить 18 дворов у жилых домов:

Ул. Романенко, 7

Ул. 8 марта, 140

Ул. Добровольцев, 13

Ул. Попова, 11

Ул. Готвальда, 33 и 35

Ул. Молодежная, 4

проспект Автозаводцев, 31, 33, 35, 37

Ул. Уральская, 1 и 1А

Ул. Победы, 26 и 28

Ул. Вернадского, 52 и 54

Ул. Олимпийская, 11

Еще в порядок приведут территорию перед средней школой № 29 и перед ЦД «Строитель».

Проекты жители предлагали на собраниях по инициативному бюджетированию с декабря 2021 года, тогда на реализацию предложений в Миассе выделили 72 миллиона рублей.

Ранее голосование за городские проекты завершилось в Златоусте, а глава города опубликовал эскизы будущих площадок.