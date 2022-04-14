В администрации Миасса рассказали о 19 запланированных проектах благоустройства, за которые голосовали жители города. До конца 2022 года в городе благоустроят дворы, отреставрируют мемориал у ДК Горняк и приведут в порядок местный стадион, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победителем голосования в рамках программы «Инициативное бюджетирование» среди жителей Миасса стал мемориал в районе ДК Горняк, кроме него отреставрируют и памятник «Народу победителю, Народу созидателю».
До конца года власти приведут в порядок несколько спортивных объектов: поле для мини-футбола «Атлян», Стадион «Труд» и хоккейную коробку у школы № 9.
Особое внимание уделили городским дворам, администрация планирует благоустроить 18 дворов у жилых домов:
- Ул. Романенко, 7
- Ул. 8 марта, 140
- Ул. Добровольцев, 13
- Ул. Попова, 11
- Ул. Готвальда, 33 и 35
- Ул. Молодежная, 4
- проспект Автозаводцев, 31, 33, 35, 37
- Ул. Уральская, 1 и 1А
- Ул. Победы, 26 и 28
- Ул. Вернадского, 52 и 54
- Ул. Олимпийская, 11
Еще в порядок приведут территорию перед средней школой № 29 и перед ЦД «Строитель».
Проекты жители предлагали на собраниях по инициативному бюджетированию с декабря 2021 года, тогда на реализацию предложений в Миассе выделили 72 миллиона рублей.
Ранее голосование за городские проекты завершилось в Златоусте, а глава города опубликовал эскизы будущих площадок.