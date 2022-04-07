В Златоусте определили объекты благоустройства по инициативе жителей в 2022 году

Эскизы будущих площадок показал глава округа Максим Пекарский

В Златоусте жители выбрали проекты благоустройства по программе инициативного бюджетирования. Четыре объекта обновят в городе на областные средства. Златоустовцы определили, что хотят видеть обновленными в 2022 году пешеходную зону в районе оружейной слободы, новую велодорожку, спортобъекты на стадионе и места озеленения. А мэр города Максим Пекарский показал эскизы будущих объектов.

Объекты благоустройства горожане выбирали онлайн-голосованием. Глава округа Максим Пекарский на своей странице «ВКонтакте» поблагодарил жителей округа за инициативность и поддержку.

«Все проекты важные и нужные. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера обновятся сразу четыре общественных пространства: пешеходная зона на ул. Таганайская в районе оружейной слободы, с охватом пути к 9-й школе; по проспекту 30-летия Победы протянется велодорожка, появится удобный тротуар; на стадионе у 35-й школы установим новые спортивные объекты; озеленим территорию в районе пересечения ул. Тургенева и пр. Мира, где расположены несколько соцобъектов», — написал Максим Пекарский.

Он также опубликовал эскизы проектов, на которые будут ориентироваться строители и заказчики.

Напомним, в Челябинской области с 1 января 2021 года вступил в силу закон об инициативном бюджетировании. Это проект, по которому жители сами принимают участие в распределении бюджетных средств для решения самых актуальных вопросов местного значения. В 2022 году по инициативе губернатора Алексея Текслера увеличили финансирование проектов инициативного бюджетирования до 1,5 млрд рублей.

Так, в Челябинске обновят 136 дворов, планируют вернуть первоначальный облик кинотеатру «Импульс».

О том, на что могут выделяться деньги, а также как и куда жители могут направлять заявку, — подробнее в материале.