В Кусинском районе 33 семьи из аварийных домов получили ключи от новых квартир

Жильцы смогут начать переезд после 15 сентября

В Кусе состоялось вручение ключей от квартир в новом доме, который построили специально для переселенцев из аварийного жилья. Новоселье вскоре отпразднуют 33 семьи, проживающие в трех подлежащих сносу домах в самой Кусе, а также в близлежащем поселке Никольском. Об этом Первому областному информационному агентству сообщили в администрации Кусинского района.

Кирпичную трехэтажку на два подъезда начали строить в Кусе в марте 2022 года на средства нацпроекта «Жилье и городская среда». Сдача дома состоялась нынешним летом. В нем 33 квартиры с 1, 2 и 3 комнатами.

В настоящее время строители завершают благоустройство. Жильцы смогут начать переезд после 15 сентября. В администрации муниципалитета отметили, что в настоящее время в райцентре еще один многоквартирный дом строится по программе расселения аварийного жилья.

Напомним, что в начале августа губернатор Алексей Текслер заявил о завершении на Южном Урале программы расселения домов, которые признали аварийными до 2017 года. Челябинская область получит из федерального бюджета 848 миллионов рублей для компенсации средств, которые потратила на досрочное расселение аварийного жилья.