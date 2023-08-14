Почти 850 млн рублей направят в Челябинскую область после досрочного расселения аварийного жилья

Регион завершил программу в этом году

Челябинская область получит 848 миллионов рублей для компенсации средств, которые потратили на досрочное переселение жителей из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В начале августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о завершении программы переселения домов, которые признали аварийными до 2017 года. Теперь регион попал в список из 24 регионов, для финансирования которых из федерального бюджета в целом выделят 12,7 миллиарда рублей.

В ходе оперативного совещания Михаил Мишустин отметил, что средства в том числе пойдут на компенсацию затрат, которые понесли регионы в ходе досрочного завершения программы.

«Мы опередили первоначальный график расселения и завершили эту программу на полтора года раньше срока. Расселили жилищный фонд площадью 172 тыс. кв. м и предоставили улучшенное жилье для более 11 тысяч человек»,— отметил ранее губернатор.

Сейчас в области формируют новую программу для расселения домов, признанных аварийными до января 2022 года.

Ранее о завершении расселения заявили в Магнитогорске. Там более 400 семей за пять лет получили новые квартиры. В Челябинске в новые квартиры переехали почти 300 человек.