В Курган прибыл первый рейс скоростного электропоезда из Челябинска

Его пассажирами стали 350 человек

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Курган прибыл первый рейс ускоренного электропоезда из Челябинска, пассажирами которого стали 350 человек. Время в пути подвижного состава с ускоренным графиком движения составило 3 часа и 23 минуты. Такой скоростной поезд будет курсировать между двумя городами ежедневно, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Электропоезд ЭП2Д Челябинск — Курган отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Электричка оснащена современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалеты и улучшенные сиденья. Также созданы условия для пассажиров с инвалидностью.

Согласно новому расписанию время пути для вечернего рейса сократится на час, до 3 часов 23 минут. Пригодные поезда будут ходить ежедневно: отправление из Челябинска в 18:00, прибытие в Курган в 21:23, а обратно отправление в 7:42, прибытие в Челябинск в 11:10.

Стоимость билета на полный маршрут составляет 812 рублей.







Решение запустить ускоренный электропоезд между Курганом и Челябинском приняли по инициативе главы Курганской области Владимира Шумкова совместно с правительством Челябинской области, РЖД и Свердловской пригородной компании.



Вчера, 1 июля, мы рассказали о том, в чем особенности современного электропоезда и какое у него техническое оснащение. Одна из его особенностей состоит в том, что электропоезд приспособлен для выхода на высокие и низкие платформы.

Автор: Ксения Максимовских

Фото и видео: пресс-служба ЮУЖД