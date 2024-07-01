Челябинск и Курган связал новый ускоренный электропоезд

В первый рейс состав российского производства отправился 1 июля

Вечером 1 июля с пригородного железнодорожного вокзала Челябинска отправился в Курган обновленный состав. Теперь на маршруте будет курсировать электропоезд ЭП2Д, созданный полностью из российских комплектующих, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Современный шестивагонный состав следует по ускоренному маршруту. Теперь из Челябинска в Курган можно доехать на час быстрее — за 3 часа 23 минуты. Отправление в 18:00. Время в пути из Кургана в Челябинск не изменилось и составляет 3 часа 28 минут. Выезд в 07:42. Электропоезд делает остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка, Курган.

«Мы находимся в постоянном диалоге с органами власти Челябинской и Курганской областей и вместе работаем над развитием межрегиональных пассажирских перевозок. Результатом этой работы стал запуск нового подвижного состава, обеспечивающего дополнительный комфорт и безопасность пассажиров»,— подчеркивает заместитель начальника службы пассажирских перевозок ЮУЖД Дмитрий Попов.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров отметил эффективное взаимодействие правительства региона с ЮУЖД по развитию пассажирских перевозок.

«Это четвертое направление, на котором мы вместе с коллегами из ЮУЖД обновили подвижной состав. Ранее была запущена Ласточка в Магнитогорск, потом Орлан в Екатеринбург, далее электрички в горно-заводскую зону: Миасс, Златоуст, Бакал. И в этом году мы запускаем обновленный поезд до Кургана. Мы будем продолжать эту работу и также усиливать другие направления»,— говорит Александр Егоров.

Электропоезд ЭП2Д приспособлен для выхода на высокие и на низкие платформы. Вагоны оборудованы системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами с учетом потребностей маломобильных пассажиров. В салонах установлено светодиодное освещение, ЖК-информационные табло, пассажирские сиденья с улучшенной эргономикой и увеличенным пространством при встречной рассадке, предусмотрена зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов. В головных вагонах установлены откидные аппарели, специальные подъемники и крепления для инвалидных колясок. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.