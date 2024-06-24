Из Челябинска в Курган запустят ускоренный поезд

Он начнет курсировать с 1 июля

С 1 июля Челябинск и Курган свяжет новый ускоренный поезд. Время в пути сократится на час, сообщили в пресс-службе Миндора Челябинской области.



Сейчас время поездки составляет 4 часа 19 минут. Путешествуя в новом составе, до Кургана можно будет добраться за 3 часа 23 минуты. Локомотив будет делать остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка, Курган, Курган Пригород.

Изменится нумерация и расписание поезда Челябинск — Курган. Рейс №№ 7210/7310 (ранее №№ 7214/7338) с 1 июля будет отправляться в 18:00, прибывать в 21:23.

Со 2 июля изменится нумерация пригородного поезда Курган — Челябинск (отправление в 07:42): №№ 7331/7205 заменяется на №№ 7329/7219. Расписание останется прежним. В новом поезде будет шесть вагонов.

С 1 июля также назначается новый пригородный поезд № 7212 сообщением Челябинск — Шумиха. Он отправляется в 18:40, а пребывает в 21:06. Он будет делать остановки на станциях Тракторстрой, 2109 км, Чурилово, Потанино, 2121 км, Козырево, 2126 км, 2128 км, 2130 км, Ванюши, 2137 км, 2140 км, 2142 км, Чернявская, 2147 км, Каясан, Пивкино, Алакуль, 2182 км, Щучье, 2204 км, Чистое.