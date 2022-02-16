В Коркино стая собак напала на 11‑летнюю девочку

Школьницу госпитализировали с травмами

Прокуратура региона начала проверку по факту нападения стаи собак на 11-летнюю девочку рядом с домом № 5 по улице Керамиков в Коркино. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

ЧП случилось сегодня. 11-летнюю девочку с травмами головы и тела госпитализировали.

«Прокуратурой Коркино будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Также прокуратура организовала проверку после нападения бездомной собаки на 12-летнего мальчика в Федоровке.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Три года в стране реализуется закон «Об обращении с животными». Информагентство «Первое областное» попыталось узнать, стало ли в Челябинской области меньше бродячих собак за время его действия. Оказалось, что никто не может ни посчитать, ни проанализировать результативность закона: собак чипируют, строят приюты, выделяют деньги, но южноуральцы продолжают жаловаться на угрожающие своры.

В январе 2022 года жертвами бродячих собак стали двое маленьких детей в Тверской области и Забайкальском крае. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.