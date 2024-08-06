В Коркино активно устраняют последствия подтоплений

В пострадавших домах откачивают воду и восстанавливают электроэнергию

В Коркинском городском округе устраняют последствия недавних подтоплений. Ежедневно проходят встречи и общение с жителями, сообщает в телеграм-канале глава Наталья Лощинина.



«99 процентов обращений связаны с подтоплением домов, причем все они расположены не в поймах Каменки и Чумляка, а совсем в других микрорайонах города», — отмечает Наталья Лощинина.

30 тепловых пушек доставил коркинский предприниматель Николай Голубков, они предоставлены при содействии министерства общественной безопасности Челябинской области. Их раздача осуществляется жителям частного сектора для просушки домов после подтопления. Некоторым нужна оперативная помощь в откачке воды из дома, там поставят новые мощные помпы. Кто-то просит продумать систему водоотведения в частном секторе.



«Поручила управлению ЖКХ направить специалистов на указанные адреса по улицам Энгельса, Демьяна Бедного, Весенней, переулку Гаражному, в течение августа принять технические решения и подготовить сметы на их реализацию», — сообщает Наталья Лощинина.

В домах № 10, 12, 14 и 16 по улице Карла Маркса в эти дни столкнулись с серьезными неудобствами из-за отсутствия электроэнергии в связи с неправильным расположением щитков. Глава поставила задачу решить вопрос о переносе электрощитков из подвалов на первые этажи.



Большая помощь оказана отрядом МЧС из Свердловской области, которые вот уже пятые сутки проводят откачивание из подвалов.



«Конечно, без света тяжело, особенно в современном мире, когда гаджеты стали неотъемлемой частью жизни. Но как люди говорят, они относятся к ситуации с пониманием, стали больше гулять, общаться, за это время многие соседи друг с другом познакомились и подружились», — комментирует глава.