В Коркино сети готовят к подаче воды после серьезной аварии

Ремонтные работы на сетях завершили в 12 часов, сейчас идет заполнение системы

В Коркино, где было нарушено водоснабжение после аварии с автокраном, завершили ремонтные работы на сетях. В ближайшее время подачу воды в жилые дома и социальные учреждения восстановят.

Устранением аварийной ситуации беспрерывно занимались специалисты МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». 20 мая в 12 часов ремонтные работы завершили.

«Начато заполнение системы водой. Ориентировочно через два-три часа она поступит в дома жителей. Администрация выражает благодарность за оперативные и слаженные действия МУП ПОВВ, МКУ „Служба коммунального сервиса“, единой дежурно-диспетчерской службе, отделению ГИБДД Отдела МВД России по Коркинскому району, 37-й пожарно-спасательной части и 6-му пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области», — сообщила глава Коркинского района Наталья Лощинина.

Напомним, 19 мая в Коркино в реку упал автокран и повредил водовод, снабжающий город. По поручению губернатора Алексея Текслера его заместитель Евгений Голицын выехал в город. После того как владелец крана убрал его с поврежденной трубы, подрядчики приступили к ремонтным работам на сетях. Для устранения аварии потребовалось отключение водоснабжения в Коркино и Розе, на это время был организован подвоз воды.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту повреждения трубопровода.