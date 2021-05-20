В Коркино восстанавливают водоснабжение после аварии с автокраном

До 14 часов 20 мая для жителей домов и для социальных учреждений будут подвозить питьевую воду

В Коркино восстанавливают сети после того, как накануне автокран упал в реку и повредил водовод. Полностью восстановить подачу воды планируют сегодня к обеду, сообщили в администрации Коркино.

«Продолжаются сварочные работы трубы центрального водовода. Ориентировочное время завершения — 11—12 часов, после чего начнется заполнение резервуаров — на это потребуется еще порядка трех часов. Затем вода будет открыта на город. С 10 до 14 часов для жителей Коркино и Розы сформирован график подвоза питьевой воды», — уточнили в администрации.

В социальных объектах со вчерашнего дня сделаны запасы воды. Но для тех организаций, где воды будет недостаточно, по заявкам, оставленным диспетчеру ЕДДС, с 11 часов будет курсировать вторая машина с водой.

«С 10 часов заполнить емкости можно будет на площади имени Ленина. В 10.50 автобочка будет стоять на улице Терешковой у дома № 19. В 11.40 воду доставят на Розу к магазину «Пятёрочка» на улице Щорса. К 12.40 воду подвезут к магазину «Магнит» (ул. 30лет, ВЛКСМ, 39). У магазина «Пятёрочка» (ул. 30лет ВЛКСМ, 173) воду можно будет набрать с 13.30. Время стоянки автобочки составит 30 минут», - добавили в мэрии.

Напомним, 19 мая в Коркино в реку упал автокран и повредил водовод, снабжающий город. По поручению губернатора Алексея Текслера его заместитель Евгений Голицын выехал в город. После того как владелец крана убрал его с поврежденной трубы, подрядчики приступили к ремонтным работам на сетях.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту повреждения трубопровода.