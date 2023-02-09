В копейском микрорайоне Тугайкуль открылась школа на 1100 мест

Губернатор оценил масштабы образовательного учреждения

В ходе визита в Копейский городской округ губернатор Алексей Текслер отправился в микрорайон Тугайкуль, где открылась крупнейшая школа на 1100 мест. Глава региона оценил масштабы, оснащенность и безопасность образовательного учреждения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Копейская школа № 16 в Тугайкуле строилась на улице Красная Горнячка несколько лет, а сдать ее должны были еще в 2020 году. Болотистая местность вынудила подрядчика слишком долго готовить площадку для строительства, да и были задержки по проектно-сметной документации.

После жесткой реакции главы региона срок сдвинули к началу этого учебного года, но строителям удалось завершить работы только этой зимой.





Сейчас школьники микрорайона получили свое образовательное учреждение. В начале этой недели здание распахнуло двери для ребят. Оно разделено на функциональные модули: помещения для начальных классов, кабинеты естественно-научных дисциплин и универсальные учебные кабинеты для старшеклассников. Два модуля спортивных залов тоже предназначены для учащихся разных возрастов.





Все эти модули, а также столовая и современная библиотека соединены между собой коммуникационными пространствами: в вестибюлях и холлах для ребят предусмотрены как активные, так и тихие развлечения. В школе для младшеклассников организована группа продленного дня.





В начале визита Алексей Текслер спросил, как организована безопасность учебного учреждения. Губернатор поговорил с охранником о полномочиях и возможностях для обеспечения порядка в школе, о видеонаблюдении. Глава региона обещает еще раз вернуться к этой теме.





С начала следующего учебного года в школе откроется детский технопарк «Кванториум». В нем вне уроков смогут заниматься 400 ребят, еще 300 школьников — по программе дополнительного образования. Здесь теперь уже привычная для новых школ картина: ученики занимаются робототехникой. Сюда приобрели новые компьютеры, которые будут работать на отечественном программном обеспечении с защищенными каналами связи.

В современной библиотеке сейчас ребятам показывают фильм о Южном Урале. Губернатор поинтересовался, довольны ли ученики новой школой.





Все единодушно ответили, что теперь учиться не просто интересно, но и увлекательно: в просторных помещениях есть все возможности скоротать время за интересными играми. Например, в одном из коридоров есть большие шахматы. Интересно здесь обыграли и лестницу, ведущую на второй этаж: рядом с ней разместили сидячие места для просмотра образовательного контента.





Изюминка школы — огромный актовый зал со сценой и профессиональным светом. Обещают, что это место никогда пустовать не будет, а первое мероприятие пройдет уже на днях.

Алексей Текслер отметил, что в районе Тугайкуль уже давно построено жилье, а своей школы не было. По мнению главы региона, это никуда не годилось.





«Ошибки прошлых лет сейчас мы исправляем. Школа начала работать, дети из близлежащих районов уже начали учиться, а к 1 сентября она будет заполнена полностью. Мы увидели просторные помещения и современный объект, но самое главное, что дети и учителя, с кем я общался, все говорят о том, что им все нравится. У них есть с чем сравнивать, поскольку старое здание уже было в ненадлежащем состоянии. Это наш святой долг — такие проекты реализовывать», — отметил глава региона.

Губернатор отметил: в целом по региону сейчас ведется масштабное строительство школ по разным проектам. Упор делается на новые микрорайоны, где вся инфраструктура должна запускаться вместе с жильем.

«Сейчас мы максимально работаем над тем, чтобы сделать это и в тех микрорайонах, где соцобъектов не было раньше, и во всех новых крупных жилищных объектах, которые запускаются у нас в регионе. Например, на Грибоедова, где мы были сегодня, планируется развитие проекта комплексного развития территории. По сути, эти объекты строим в опережающем темпе, чтобы в последующем, когда в рамках КРТ будет возводиться жилье, объекты социальной инфраструктуры уже были», — разъяснил Алексей Текслер.



Он также отметил, что в планах на 2023 год — заложить еще один детский сад в Копейске. Напомним, сегодня глава региона оценил темпы строительства двух копейских детских садов.