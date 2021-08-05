В Копейске устранили последствия урагана

Из-за сильного ветра в городе повредило линии электропередач и строительные объекты

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В Копейск накануне вечером, 4 августа, пришла гроза с сильным ветром. Непогода разнесла строительные материалы с крыши возводимой в городе школы, повредила урожай садоводов и электросети. Горожане делятся в социальных сетях кадрами стихии. Власти сообщили ИА «Первое областное», что все последствия разгула стихии в городе уже устранили.

Жаркий день среды для копейчан сменился ураганным и дождливым вечером. Сначала небо озарилось ярким закатом мистической и даже, по отзывам жителей, тревожащей красоты. Копейчане делились видами вечернего неба и родного города в соцсетях.

Затем поднялся шквальный ветер и на город обрушился ливень. От ветра стало срывать строительные материалы на крыше возводимой школы в микрорайоне Тугайкуль. Жители города поделились видео, как с крыши четырехэтажного здания улетает пенопласт, а на территории стройки от ветра срывает крупные ветки деревьев. На проспекте Славы прошли локальные отключения электричества из-за неполадок на линии.

Сегодня, 5 августа, в администрации Копейска подтвердили, что все последствия непогоды устранили.

Этим летом копейчанам приходится испытывать последствия непогоды уже не в первый раз. В начале прошлого месяца от града пострадали частные и садовые дома. По 5 тысяч рублей получили горожане после непогоды.

Напомним, сегодня, по прогнозам синоптиков, на Челябинскую область надвигаются грозы, град и шторм.