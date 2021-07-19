Больше 500 копейчан попросили у мэрии деньги на восстановление своих домов после града

Пострадавшие могут получить по пять тысяч рублей

В администрацию Копейского городского округа поступило 558 заявлений от жителей частного сектора, которые пострадали от прошедшего в начале месяца града. Копейчане претендуют на единовременную выплату по 5000 рублей на восстановление жилого дома. Ранее глава округа Андрей Фалейчик подписал распоряжение «Об оказании разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим от опасного метеорологического явления 3 июля 2021 года». Заявления принимаются до 30 июля, сообщает пресс-служба Копейского городского округа.

Комиссия обследовала 244 дома. В понедельник, 19 июля, начались выплаты первым обратившимся гражданам.

«На этой неделе планируется осуществить выплаты 66 пострадавшим гражданам, выплаты которым уже одобрены», — прокомментировала начальник отдела пресс-службы администрации Копейского городского округа Наталья Чабан.

На выплаты могут претендовать копейчане, у которых пострадали частные, не садовые, дома.