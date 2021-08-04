В Челябинскую область придут град, грозы и шторм

Региональное МЧС предупредило об опасностях погоды

«5 августа ожидаются грозы, град, ветер до 20 м/с. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям»,

— предупредили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В Челябинской области уже несколько дней стоит аномальная жара. Столбики термометров в отдельных районах поднимаются до плюс 37 градусов Цельсия. На смену настоящего пекла завтра, 5 августа, ожидаются грозы, град и сильный ветер. Главное управление МЧС по Челябинской области предупреждает о надвигающемся шторме.Челябинцы уже почувствовали изменения в погоде: на северо-западе началась пылевая буря, а над центром города повисли черные тучи. Оперативнее всего на перемену в погоде отреагировали городские сервисы такси – читатели ИА «Первое областное» сообщают, что цены на их услуги уже выросли в два раза.И все же завтра, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ртутные столбики по-прежнему будут показывать высокую температуру. Днем воздух прогреется до +32, +34°C.

Скорость ветра в 20 метров в секунду, по принятой общемировой школе Бофорта, считается штормом: гнутся большие деревья, ломает ветки, ветер срывает черепицу со многих крыш.

Южноуральцам стоит убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Возможно схлестывание воздушных линий электропередач, что также способствует возникновению пожаров.