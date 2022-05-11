В Копейске более десятка многоквартирных домов остались без горячей воды

В городе стартовал сезон опрессовок

В южноуральских городах начались испытания магистральных сетей на тепловые потери после окончания отопительного сезона. В Копейске 11 мая стартовал первый этап опрессовок. В администрации городского округа пояснили, что без горячей воды и теплоснабжения останутся 14 многоквартирных домов.

Мэрия ссылается на ресурсоснабжающую организацию АО «Челябоблкоммунэнерго», которая объявила об отключении от горячего водоснабжения и теплоснабжения многоквартирных домов в связи с опрессовкой теплосетей с 11 мая 2022 года.

Под отключение попадают потребители, проживающие по адресам:

ул. Борьбы, 14, 18, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Ленина, 52, 56, 60, 62.

Это дома, которые отапливаются от городских котельных № 8, 10, 11, 15, 16, 19.

Напомним, в Челябинске уже в конце апреля стартовали первые отключения многоквартирных домов. Так, испытания сетей прошли в Советском районе.

С 16 мая в областном центре отключат от горячего водоснабжения дома на северо-западе города. С полным списком адресов можно ознакомиться в материале.