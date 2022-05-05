Горячую воду почти на неделю отключат в трех районах Челябинска

В городе начали очередной этап испытаний тепловых сетей

В Челябинске с 11 по 15 мая пройдет очередной этап испытаний тепловых сетей. Горячую воду отключат в домах Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Отмечается, что испытания магистральных сетей на тепловые потери показывают состояние изоляции трубопроводов в определенных условиях.

Из-за работ горячей воды не будет в домах по следующим адресам:



Калининский и Курчатовский районы

Многоквартирные жилые дома:

— ул. 40 лет Победы, 36, 36а, 36в, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 41, 43, 44, 47, 47а, 49, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

— ул. 250 лет Челябинску, 1, 1а, 1б, 1б, 5, 5а, 5б, 5в, 9, 13, 13а, 14, 15а, 17;

— ул. Братьев Кашириных, 85а, 85б, 87а, 89, 93, 95, 95а, 97, 99а, 99а, 99б, 100, 100а, 101, 101а, 100б, 102, 104а, 105, 105а, 106, 107, 108а, 108б, 110, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 114, 114а, 116, 118, 118а, 122, 122а, 124, 121, 131, 131а, 131б;

— ул. Ворошилова, 12а, 14, 14а, 51, 53, 53б, 53в, 55, 55а, 55б, 57, 57а, 57б, 57в;

— ул. Двинская, 3;

— ул. Молодогвардейцев, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 58в, 59, 60, 60а, 60б, 61, 62, 62а, 64а, 64б, 65, 65а, 66, 66а, 66б, 68, 68а, 68в, 70, 70а, 70в, 70г, 74, 76;

— ул. Наркома Малышева, 3, 8;

— пр-т Победы, 289, 289а, 291, 291а, 291б, 291в, 293, 293в;

— ул. Солнечная, 17, 19, 21, 70, 72, 74;

— ул. Университетская Набережная, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 30, 32, 34, 36, 36а, 36б, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 61, 60, 62, 63, 64, 85, 97, 97а, 103, 105, 107;

— ул. Чайковского, 52, 52а, 54, 54а, 70, 70а, 183, 183а, 185;

— ул. Чичерина, 33, 33а, 33в, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 43, 45, 47.

Детские сады:

— № 469, ул. 40 лет Победы, 41а;

— № 93, ул. 40-летия Победы, 45а;

— № 11, ул. 250 лет Челябинску, 7а;

— № 462 ул. 250 лет Челябинску, 13б;

— № 452, ул. Братьев Кашириных, 97а;

— № 444, ул. Братьев Кашириных, 101б;

— № 440, ул. Братьев Кашириных, 103б;

— № 57, ул. Братьев Кашириных, 105б;

— № 1, ул. Братьев Кашириных, 106а;

— № 435, ул. Братьев Кашириных, 107а;

— № 466, ул. Братьев Кашириных, 116а;

— № 395, ул. Ворошилова, 53а;

— № 366, ул. Молодогвардейцев, 56в;

— № 384, ул. Молодогвардейцев, 68б;

— ОЦ № 1, ул. Молодогвардейцев, 62б;

— № 454, ул. Университетская Набережная, 24в;

— № 455, ул. Чайковского, 185а;

— № 31, п. Мелькомбинат-2, 26;

— № 250, ул. Молодогвардейцев, 72;

— № 250, ул. Наркома Малышева, 1;

— № 250, ОСП №1 ул. Университетская Набережная 101.

Учебные заведения:

— ул. 40 лет Победы, 38в (ЦВР «Радуга»);

— ул. 250 лет Челябинску, 15 (шк. № 151);

— школа № 150, ул. 250 лет Челябинску, 7;

— школа № 104, ул. Братьев Кашириных, 103а;

— ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129 (1 главный, театральный корпус);

— ОЦ № 1, бывшая школа № 123, ул. Молодогвардейцев, 56б;

— ОЦ № 1, бывшая школа № 87, ул. Молодогвардейцев, 61а;

— школа № 78, ул. Молодогвардейцев, 62в;

— 2-й корпус ЧелГУ, ул. Молодогвардейцев, 70б;

— школа № 124, ул. Университетская Набережная, 13а;

— школа № 25, ул. Университетская Набережная, 30а;

— филиал школы-лицея № 30, п. Мелькомбинат-2, 40;

— МАОУ «ОЦ №7 школа, ул. 40 лет Победы, 48.

Лечебные заведения:

— ул. 40-летия Победы, 43а (ГБУЗ ОКБ №3, молочная кухня);

— ул. Чайковского, 183а (ДГП №4).

Тракторозаводский район

Многоквартирные жилые дома:

— ул. Танкистов, 142, 142а, 144, 144а, 146, 146/1, 146а, 146б, 146в, 181, 187А, 189А, 191Б, 191В, 191А, 193Б, 189, 191, 193, 193А, 193В;

— ул. Марченко, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 11,11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 13, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 17Б, 17В, 19А, 19Б, 19В, 21Б, 21В, 23Б, 23В, 25Б;

— ул. 1-я Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48;

— ул. 2-ая Эльтонская, 18, 20, 22, 22-а, 22-в, 24, 24-а, 26, 30, 30-а, 30-б, 32, 34, 36, 47, 49 ,51, 53;

— 2-й Стройгородок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

— пер. 10-й Лобинский, 1, 2, 3, 3а;

— ул. Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;

— ул. Зальцмана, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44; 46, 48,

— ул. Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,

— Общежитие ПЧ-11 на 2109 км;

— ул. Трашутина, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51.

Детские сады:

— № 367, ул. Эльтонская 2-я, 22б

— № 32, ул. Зальцмана 12;

— № 30, ул. Зальцмана 24;

— № 46, ул. Марченко, 15Г;

— № 44, ул.К.Духова, 25;

— № 30, ул.Зальцмана, 38.

Учебные заведения:

— школа № 116, ул. 2-я Эльтонская 16а и 16б;

— школа № 116, ул. К.Духова, 8;

— школа №39, ул. Марченко, 23г, ул. Танкистов, 144б.

Лечебные заведения:

— Детский центр ул. Зальцмана, 14а;

— поликлиника — детская ул. Трашутина, 18;

— поликлиника — взрослая ул. Трашутина, 20.

Напомним, ранее стало известно, что сезон опрессовки теплосетей стартует 24 мая. Испытания на прочность и герметичность трубопровода разделят на шесть этапов.