С 16 мая начнутся отключения горячей воды в домах на северо-западе Челябинска

До конца месяца в городе будут проходить гидравлические испытания на локальных котельных

В понедельник, 16 мая, в многоквартирных домах Челябинска начнутся отключения горячего водоснабжения, сообщили сегодня, 11 мая, в администрации города.

Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных. Первыми под отключение попадут дома по улицам Бр. Кашириных (№ 66, 68, 68а, 72, 72а, 74, 76, 78,78а), Двинская (№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23), Чайковского (№ 54б, 56а, 58), Игнатия Вандышева (№ 4, 6, 6а), Молодогвардейцев (№ 39в, 41в) и Художника Русакова (№ 2, 3, 4, 5, 5б, 7, 7б).

Всего до конца мая под отключение попадут более 100 многоквартирных домов.

В мэрии напомнили, что максимальный срок отключения — две недели.

«Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — уточнили в администрации.

Перечень домов, где до конца мая отключат горячую воду, можно найти здесь.