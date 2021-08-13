В Копейске Алексей Текслер пообщался с жителями о благоустройстве парка Победы

Люди высказались за то, чтобы территории привели в порядок, и попросили губернатора построить дороги между поселками

Губернатор Алексей Текслер в пятницу, 13 августа, работает в Копейске. В планах главы региона осмотр нескольких серьезных социальных объектов. Программа поездки составлялась с учетом пожеланий жителей Копейска, обратившихся к губернатору в соцсетях. Первым пунктом визита губернатора в Копейск стал парк Победы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сейчас будущая территория парка Победы — это большое, но крайне запущенное пространство, облагородить которое попросили губернатора и мэрию местные жители. Проект благоустройства уже готов, до конца года подрядчики обещают сдать первую очередь.

В парке губернатора и главу Копейска Андрея Фалейчика как раз и встретили горожане, выступающие за благоустройство.

«Я полностью с вами согласен. Вчера я запустил в «Инстаграм» опрос, и многие сразу указали на нехватку облагороженных парковых пространств. Обязательно поможем», — заверил губернатор.

Другие копейчане, увидев главу региона, поднимают вопросы строительства межпоселковых дорог. Ведь Копейск, собственно, состоит из центра и многочисленных поселков.

«У нас прямо мимо частного сектора проходит грунтовая дорога, по ней с производства комбикормов в сутки проходит около сотни фур. Пыль в огородах ужасная, живем как на вулкане, все трясется. Еще и превышение по фтороводороду в 10 раз выше ПДК от этого производства», — рассказывает житель поселка Тугайкуль.

Алексей Текслер дал поручение направить в поселок комиссию экологов и распорядился проработать вопрос с объездной дорогой.

Напомним, администрация Копейска в 2018 году разработала проект благоустройства этой территории. Он прошел госэкспертизу, и вопрос оставался только в финансировании. В этом году глава региона поддержал инициативу мэрии и сообщил о выделении средств на благоустройство парка. Работы разбили на два этапа.

Первый включает в себя обустройство двух автомобильных стоянок, создание искусственного водоема на месте существующей низменности, созданной природой, освещение, дорожки, лавочки и урны. Кроме того, в парке появятся детские игровые площадки. Корреспондент ИА «Первое областное» ранее побывал в парке, чтобы увидеть, что из себя представляет территория будущего парка.

Накануне администрация Копейска подвела итоги голосования по благоустройству парка Победы среди жителей. Большинство копейчан (более 90%) высказались за проведение работ.