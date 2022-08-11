С храма на Алом поле начнут снимать строительные леса

В воскресенье здесь освятят кресты и звонницу

Через несколько дней в центре Челябинска начнут снимать строительные леса с храма Александра Невского на Алом поле. Челябинцы смогут увидеть результат двухлетней работы реставраторов, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинской епархии.

Полный цикл работ по «распаковке» старого храма может занять около месяца. Но уже в воскресенье, 14 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет на Алом поле Божественную литургию. Она начнется в 08:30.

«В 11:00 утра митрополит проведет освящение пяти крестов и девяти куполов, которые покрывали сусальным золотом лучшие мастера России. Кроме того, для челябинцев будет доступна новая звонница», — рассказывают в епархии.

Ожидается также, что в мероприятии примет участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«В честь возвращения былой красоты храму Святого Александра Невского Ирина Текслер и митрополит Алексий ударят в колокола и таким образом заложат новую городскую традицию праздничного колокольного звона», — добавляют в пресс-службе.

Храм Александра Невского начали реставрировать в 2020 году. Работы проводит АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга — один из лучших реставраторов исторических зданий в России.

Ранее мы рассказывали о том, как специалисты из Питера восстанавливают кирпичную кладку и росписи храма, сделанные мастерами школы Васнецова.

