Полный цикл работ по «распаковке» старого храма может занять около месяца. Но уже в воскресенье, 14 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет на Алом поле Божественную литургию. Она начнется в 08:30.
«В 11:00 утра митрополит проведет освящение пяти крестов и девяти куполов, которые покрывали сусальным золотом лучшие мастера России. Кроме того, для челябинцев будет доступна новая звонница», — рассказывают в епархии.
Ожидается также, что в мероприятии примет участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.
«В честь возвращения былой красоты храму Святого Александра Невского Ирина Текслер и митрополит Алексий ударят в колокола и таким образом заложат новую городскую традицию праздничного колокольного звона», — добавляют в пресс-службе.
Храм Александра Невского начали реставрировать в 2020 году. Работы проводит АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга — один из лучших реставраторов исторических зданий в России.
Ранее мы рассказывали о том, как специалисты из Питера восстанавливают кирпичную кладку и росписи храма, сделанные мастерами школы Васнецова.