В ходе шествия Бессмертного полка в Челябинске особо вспомнят солдатских матерей

О маршруте, форматах и особенностях акции 2025 года — в нашем материале

Челябинская область стала одним из 45 регионов, где многолетняя ежегодная акция «Бессмертный полк России» в 2025 году пройдет в очном формате. Для этого власти предусмотрели беспрецедентные меры безопасности и просят граждан отнестись к ним с пониманием. О том, как пройдет акция в южноуральской столице, ИА «Первое областное» рассказал руководитель исполкома реготделения Движения Первых Игорь Белехов.

Основной атрибут шествия — это портреты семейных героев. Одновременно будет проходить молодежная акция «Южный Урал. Опорный край Победы». В ней примут участие студенты вузов, они наденут интерактивные манишки, оснащенные QR-кодами. Перейдя по кодам, можно познакомиться с заводами, которые внесли вклад в Победу.

«В этом году мы эти манишки обновили, добавив новые предприятия, эвакуированные в Челябинскую область в годы войны, и особо отметим подвиг селян, внесших особый вклад в достижение Победы», — рассказал Игорь Белехов.

Он напомнил, что каждое шествие всегда чем-то знаменовалось. Так, в 2022 году участники несли особую реликвию ЧВВАКУШа — боевое знамя летного полка, прошедшее всю войну.

«В этом году во время шествия будет пронесен образ солдатской матери, его предоставит нам Пластовский краеведческий музей», — рассказал Игорь Белехов.

Что касается маршрута, он также будет традиционным — от ЮУрГУ до площади Революции, впрочем, потом участникам предложат разные виды активности:

«Можно будет пройти на Театральную площадь, где будут проходить различные мероприятия, в том числе работать полевая кухня, выставка военной техники. Наверняка часть людей пойдет к Вечному огню, на Бульвар Славы, а также к стеле города трудовой доблести и памятнику участникам специальной военной операции, к легендарному орлу».

Также Игорь Белехов напомнил: чтобы шествие состоялось, власти предпринимают беспрецедентные меры безопасности, к которым жителей просят отнестись с пониманием.

Ожидается, что в акции могут принять участие до ста тысяч человек — Челябинск исторически был одним из самых активных в этом смысле городов. Но кроме традиционного шествия Бессмертного полка предусмотрены и другие форматы его проведения.

«Это стены памяти, всем известные стены памяти, которые создаются на предприятиях, школах, организациях, куда работники или школьники прикрепляют портреты своих семейных героев. Одна из таких доступных стен памяти будет организована 7 мая в ТРК „Горки“ совместно с „Волонтерами Победы“. Хотел бы отметить тоже традиционное интерактивное шествие „Бессмертный полк онлайн“ — до 6 мая можно подать заявку и отправить фото своего героя на polkrf.ru, и 9-го увидеть портреты своих дедов на экранах телевизоров», — рассказал Игорь Белехов.

Он также особо отметил классную перекличку «Бессмертного полка», которая проводится в школах уже более 10 лет:

«Представьте: в школе, в классе, на уроке встают поочередно школьники, поднимают портреты своих героев и произносят „Иванов Иван Иванович, танкист. — Здесь!“ Вот это „здесь“, оно прямо за душу хватает».

Также увидеть «Бессмертный полк» можно будет в общественном транспорте и таком региональном формате, как «Окна Победы».

Ранее ИА «Первое областное» рассказывали, как подготовить штендер с портретом для шествия и могут ли в этом помочь челябинские типографии.