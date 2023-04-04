В Катав-Ивановском районе ввели особый противопожарный режим

На территории муниципалитета ужесточаются требования к использованию огня

В Катав-Ивановском районе введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В период особого противопожарного режима вводятся ограничения на применение открытого огня, а также увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Напомним, размер штрафа для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей. Предпринимателям и юрлицам грозят санкции в размере до 80 и 800 тысяч рублей соответственно.

Сезон ландшафтных пожаров нынешней весной в Челябинской области открылся раньше обычных сроков. Как уточняют в ГУ МЧС России по Челябинской области, спасатели уже 101 раз выезжали на возгорания камыша у водоемов и сухой растительности возле трасс. Общая площадь возгорания составила 80 гектаров.

С сегодняшнего дня, 4 апреля, следить за пожарной безопасностью в лесах Челябинской области начинают беспилотные летательные аппараты.