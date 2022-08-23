На производственном объединении «Маяк» в Озерске ввели профилактические меры из-за подъема заболеваемости ковидом. Атомщикам рекомендовали носить маски на мероприятиях с участием более 10 человек, а работников с признаками ОРВИ не допускают до работы, сообщили в пресс-службе предприятия.
Тех сотрудников, кто вернулся из командировки или отпуска, отправляют на обязательное ПЦР-тестирование. Ограничены и сами командировки: по возможности их заменяют дистантом. А при подготовке мероприятий численностью более 70 человек всех участников обязательно тестируют на COVID-19.
Напомним, что за последние сутки в Челябинской области подтверждено 373 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии вирус обнаружили у более чем 344 тысяч южноуральцев.
Накануне с больничного по ковиду выписали 273 человека. Продолжают лечение 3904 пациента. От инфекции умер один больной.
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