В Катав-Ивановске выбрали нового главу

На пост мэра претендовали трое

Сегодня, 14 февраля, на внеочередном заседании Совета депутатов Катав-Ивановска выбрали главу города. Большинство голосов набрал директор Комплексного центра социального обслуживания населения муниципалитета Иван Решетов. О выборе мэра сообщили в местном Собрании депутатов.



На пост главы Катав-Ивановска также претендовали Антон Буренков и Владимир Малахов. За них депутаты отдали по четыре голоса. За Ивана Решетова проголосовало большинство — он получил девять голосов.

Иван Решетов вступит в должность 28 февраля этого года.

Напомним, что прежний глава Катав-Ивановска Андрей Елисеев подал в отставку вскоре после того, как муниципалитет посетил губернатор Алексей Текслер. Совет депутатов временно избрал вместо него одного из своих членов Петра Емельянова. Он исполнял обязанности градоначальника до конца января 2024 года.